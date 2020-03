Dal Principato di Monaco: tre nuovi casi di Coronavirus, sale a 52 il bilancio mentre due sono i guariti

Tre nuovi casi di Covid-19 nel Principato di Monaco, nella giornata che invece ha visto la guarigione del Principe Alberto. Con i nuovi casi di oggi sale a 52 il bilancio totale dall’inizio dell’emergenza, inclusi i due guariti.

Al momento sono 11 le persone ricoverate in ospedale e, 2 di loro, sono in terapia intensiva. Da evidenziare come, in conformità con il principio adottato nel Principato di Monaco dalle autorità sanitarie, solo i pazienti altamente sintomatici al Covid-19 vengono ricoverati in ospedale. Alle persone con pochi sintomi, invece, viene consigliato di isolarsi a casa, seguite dal punto di vista medico. Ad oggi, sono 90 i pazienti seguiti nelle rispettive abitazioni. Lo scopo di questa organizzazione è quello di non sovraccaricare le strutture ospedaliere e fornire assistenza a casa.

Il governo del Principe ha istituito un centro di monitoraggio dei pazienti a domicilio, una unità che stabilisce un contatto diretto con i pazienti interessati e che ha la responsabilità di garantirne il comfort oltre che rispondere alle richieste di assistenza medica e logistica.