Rinascita Digitale: la “maratona” di formazione gratuita live con due consulenti di marketing sanremesi

Due consulenti marketing sanremesi oggi hanno partecipato, in qualità di relatrici, all’iniziativa Rinascita Digitale, una “maratona” di formazione gratuita live, dedicata allo sviluppo d’impresa e comunicazione digitale, nata il 16 marzo scorso per pensare al futuro del nostro Paese. Un’iniziativa che sta avendo un riscontro importante, con oltre 50.000 Visitatori unici del sito, più di 12.000 iscritti e con oltre 4.000 ore di video guardati su Youtube.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa- afferma Elena Sparago, consulente e docente di marketing - perché riteniamo sia doveroso contribuire al superamento di questo periodo difficile. Abbiamo pensato e condiviso un re-started kit, un percorso per la rinascita delle varie realtà economiche, dal libero professionista alle imprese, che sia adeguato al superamento del momento difficile che stiamo vivendo. Soluzioni efficaci ed efficienti, che consentono di far ripartire il business, con azioni mirate e sviluppate in modo professionale.”

“Un percorso che parte dalle basi, dagli errori più comuni fatti dagli imprenditori- continua Manuela Stragapede, esperta di strategie digital- una piccola guida pratica per conoscere meglio le possibilità che la rete ci offre facendo piccoli, ma significativi passi. Un percorso, che parte dall’analisi delle proprie caratteristiche, continua con la definizione degli obietti e consente di sviluppare la relativa strategia.”

Conclude Stefano Saladino, ideatore del progetto Rinascita Digitale: “L’importante riscontro registrato fin dai primi giorni dal lancio dell’iniziativa Rinascitadigitale.it mi riempie di gioia. È un momento molto complicato, ma grazie alla grande community che abbiamo creato, ha preso vita una realtà partecipativa che si è messa a totale disposizione del mercato. Tanti colleghi, imprenditori e nativi digitali hanno sostenuto il progetto con grande entusiasmo e proattività e per questo li ringrazio sinceramente. Questo è lo spirito che serve all’Italia per fronteggiare l’emergenza che stiamo vivendo. Unità e cooperazione sono fondamentali per superare questa crisi, delineare le prossime opportunità e, appena potremo, ripartire più forti di prima, tutelando sia il sistema impresa sia l’intera economia italiana. L’iniziativa si concluderà il 10 aprile”.

Il re-starter kit #iomirialzo è il primo step che hanno realizzano le due consulenti, Elena Sparago ed Manuela Stragapede, per aiutare le varie realtà economiche a superare la crisi.