Sanremo: se le città sono spettrali Bussana Vecchia lo è ancora di più, intanto nuovi 'disobbedienti' al mare (Foto)

Le città, in questi periodi legati all’emergenza Coronavirus sono spettrali per l’obbligo di restare a casa, in modo da evitare il diffondersi della pandemia. E, se nei centri urbani vuoti, qualcuno si muove per fare spese o piccole commissioni, il borgo di Bussana Vecchia è invece totalmente deserto.

Lo testimoniano le foto scattate oggi da Tonino Bonomo. Tutto chiuso nella vecchia Bussana e quindi nessuno tra i vicolo. Un borgo che, soprattutto in giornate di primavera come queste, tornava a vivere con le prime escursioni e con i locali aperti. Oggi considerarlo spettrale sembra addirittura riduttivo.

Intanto, sempre oggi, abbiamo dovuto registrare ancora qualche ‘disobbediente’ in giro ed in spiaggia. E’ vero, il tempo invogliava molto, ma non tutti forse stanno capendo l’importanza di rimanere a casa. Sempre oggi, nella zona di Bussana, siamo incappati in un soccorso in un’abitazione, per il sospetto di un positivo al Coronavirus. Sul posto l’ambulanza ed i Carabinieri.