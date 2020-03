Ventimiglia: catasta di legna data alle fiamme sulla spiaggia, pronto intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Non c’è limite all’ignoranza e la dimostrazione l’abbiamo avuta oggi con quello che è accaduto nel pomeriggio sulla spiaggia di Ventimiglia.

Qualcuno, infatti, ha incendiato una catasta di legna che è stata raggruppata sull’arenile. Fortunatamente alcuni residenti hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco e, sul posto, è intervenuto a verificare la situazione anche il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino.

Le fiamme sono state subito domate e, fortunatamente non si sono allargate ma, se non fosse stato subito l’allarme, si sarebbero potute allargare agli stabilimenti vicini. E’ davvero incredibile come, in un momento in cui tutti dovrebbero stare a casa, si sia potuta verificare una situazione di questo genere.