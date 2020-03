Sanremo: anche oggi in molti hanno 'disobbedito' e sono andati al porto, in spiaggia e sulla ciclabile (Foto)

Stare in casa non è facile e non è nemmeno bello, se imposto. Tenere in casa i bambini è ancora più difficile vista la loro esuberanza. Però, sia che si è d’accordo che il contrario, bisogna stare a casa e, come dicono i medici, è fondamentale per evitare il diffondersi del Coronavirus.

Non a tutti, purtroppo, è però molto chiaro. Oggi è domenica e stare a casa è ancora più difficile. Un po’ di televisione si può anche guardare ma poi, che fare? Si riordina la casa, qualche hobby ma non è facile. C’è chi non resiste ed esce, ma lo ribadiamo per l’ennesima volta.. sbaglia! Anche oggi il nostro obiettivo ha colto alcuni, per fortuna non troppi, disobbedienti.

Chi era sulla scogliera col cellulare in mano a mandare messaggi, chi dietro il molo del porto vecchio a prendere il sole sperando che nessuno li vedesse, chi a passeggio sulla ciclabile e chi con il figlioletto sulla spiaggia. Addirittura chi tranquillamente sulla panchina di fronte a Santa Tecla. C’è chi potrà dire ‘e cosa facevano di male?’ Nulla, sia chiaro, ma se invece di trovare situazioni sporadiche come quelle raccolte dall’obiettivo di Tonino Bonomo, fossero state molte di più?

Se tutti dicessimo ‘che faccio di male?’ ci ritroveremmo in centinaia di persone al mare, sulla passeggiata, sugli scogli ed altro. Ed ecco che, a quel punto, faremmo molto… di male. Perché si creerebbero gli assembramenti tanto pericolosi. Questa mattina i Carabinieri hanno fatto una serie di verifiche e ‘consigliato’ nuovamente di tornare a casa. Tutti si sono scusati e sono andati via.

Per l’ennesima volta lo ripetiamo: stiamo a casa! Più rispettiamo le normative e prima, ce lo auguriamo tutti, potremo tornare a fare una vita normale.