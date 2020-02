Sanremo: il gattone Romeo ha bisogno di un'adozione del cuore

Questo è Romeo gattone di circa 10 anni. La sua vita l’ha passata a rincorrere gattine e girottare al porto ma purtroppo un giorno è stato male e la persona che gli ha sempre portato la pappa ha capito che Romeo non poteva farcela da solo. Il veterinario purtroppo ha detto che Romeo non può più tornare a fare le sue scorribande per strada perché ha i reni acciaccati e necessita di un’alimentazione per sempre adeguata ed una casa. Romeo è anche fiv positivo. Ma è tanto buono o coccolone che non puoi non amarlo .. il suo muso dice tutto!!

Per poter dare una famiglia a Romeo potete telefonare ad Emanuela al numero 3393670333