I Deplasticati compiono un anno. L'associazione sanremese, nata per diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente e della lotta all'abuso di plastica, da un anno è attiva in città con diverse iniziative. E martedì sera aspetta tutti i tesserati e i simpatizzanti per un brindisi tutti insieme.

L'appuntamento è fissato per le 19.30 alla Club House dei Canottieri Sanremo. Tutti i dettagli della manifestazione sulla pagina Facebook de I Deplasticati.