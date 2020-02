Cade da un balcone a Riva Ligure, 50enne ricoverato in codice 'rosso' al Santa Corona

Mobilitazione di soccorsi a Riva Ligure per un uomo di circa cinquant'anni caduto da un balcone di una palazzina di via Nino Bixio, a un'altezza di dieci metri.



La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto, il 118, un'ambulanza della Croce Rossa di Santo Stefano al Mare, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le sue condizioni sono gravi e ne è stato disposto il ricovero in codice 'rosso'.