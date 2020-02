Mercoledì prossimo a Taggia e Badalucco la presentazione del 'Tour Educante' nel progetto 'Lost in Education'

Nell’ambito del progetto multiregionale dedicato al contrasto della povertà educativa promosso dal Comitato Italiano per l’Unicef Onlus e ARCI Liguria in collaborazione con l’I.C. Taggia “Lost in Education”, mercoledì prossimo alla Scuola Secondaria di 1° grado G. Ruffini di Taggia ed alla Secondaria di 1° grado di Badalucco, verrà presentato il 'Tour Educante', risultato del lavoro svolto in questi mesi dalle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Sotto il programma.