Elezioni Regionali: rapporti sempre più stretti tra Biancheri e Toti, parla Liguria Popolare “Siamo in campagna elettorale, ma è evidente che a Sanremo parte del centrodestra ha fatto altre scelte”

Dalle parole di elogio all’assemblea di Confindustria, ai complimenti per The Mall. Da qualche mese il governatore Giovanni Toti dispensa complimenti al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, con tanto di incontri privati a margine di quelli istituzionali in città. Un netto cambio di passo rispetto a solo un anno fa quando, proprio in questo periodo, Toti guardava da tutt’altra parte sostenendo la campagna elettorale di Sergio Tommasini, candidato del ‘Gruppo dei 100’ e del centrodestra. Cosa è cambiato? Nel mondo della politica contemporanea un anno più rappresentare un’era, e così sembra sia stato anche per lo scenario del Ponente ligure.

La conferenza stampa per la candidatura ufficiale di Antonio Bissolotti con ‘Liguria Popolare’ è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione sull’asse Genova-Sanremo e sulle dinamiche così diverse a meno di un anno dalle comunali matuziane. “Siamo in campagna elettorale - ha dichiarato in merito Sergio Tommasini, candidato sindaco del ‘Gruppo dei 100’ e ora consigliere comunale di ‘Sanremo Popolare’ - è evidente che alle comunali un buon 30% del centrodestra ha fatto scelte diverse, come è evidente che oggi le dinamiche possono cambiare e potrebbero vedere il nostro contenitore come una valida alternativa per fare in modo che il comune di Sanremo sia rappresentato. Toti ha espresso il suo apprezzamento come presidente, è giusto che quando si parla di Sanremo ci sia una visione della città come parte della regione”.

“Non dobbiamo fare l’errore di confondere i rapporti politici e partitici con quelli istituzionali, rientra nella normale dialettica - ha aggiunto Andrea Costa, presidente di ‘Liguria Popolare’ - credo anche che i cittadini abbiano voglia di una politica che, finita la campagna elettorale, veda tutti lavorare per il bene comune. Chiaro che ora siamo in fase di campagna elettorale”.

“Quando ero assessore al Turismo ci furono le elezioni del 2000 e il festival fu utilizzato come evento per far crescere la notorietà di Biasotti - ha concluso Antonio Bissolotti, candidato per ‘Liguria Popolare’ alle prossime Regionali - Toti è in crescita nella comunicazione, conosce benissimo al visibilità di Sanremo nella settimana del Festival e sa anche che la visibilità aumenta parlando bene del sindaco. Credo anche che un conto siano le campagne elettorale, un conto è quando amministri e devi avere la giusta cultura delle istituzioni. Toti, nel suo ruolo istituzionale, se Biancheri ha amministrato bene lo deve dire”.