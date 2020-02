Bordighera: dopo il ricovero di un genitore, i ringraziamenti della famiglia allo staff del Saint Charles

Credo sia giusto e doveroso, in mezzo a tanti episodi negativi, segnalare anche quando la nostra Sanità funziona.

Dopo un primo soccorso effettuato dal personale in ambulanza, mio padre Giovanni di 85 anni è stato accolto in pronto soccorso all'ospedale di Bordighera dove abbiamo trovato estrema gentilezza e professionalità. È seguito, il giorno successivo, un ricovero durato 10 giorni presso il reparto di medicina situato al secondo piano. I miei complimenti e ringraziamenti vanno ai medici, alla caposala, al personale infermieristico e O.S.S. che si sono dimostrati estremamente competenti e gentili, il reparto è molto pulito e tutto funziona alla perfezione. Quando si assiste una persona molto anziana trovarsi in un luogo adeguato è di grande conforto.

Sperando che con la futura nuova gestione si riesca e conservare un reparto dove poter assicurare le cure ai pazienti anziani e fragili.

Grazie.

S.L. e famiglia".