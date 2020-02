Arma di Taggia: momenti panico per un'auto in contromano sull'Aurelia Bis

Attimi di panico questa sera ad Arma di Taggia, dove un'autovettura ha percorso l'Aurelia Bis in contromano. Il fatto è accaduto alle 21:25 nel tratto tra la stazione ferroviaria di Taggia e l'uscita verso lo svincolo autostradale. Solo per miracolo non si è registrato alcuno scontro frontale con le auto che procedevano nel giusto senso di marcia (da levante a ponente). In quel momento infatti non era in atto alcun sorpasso e le autovetture si trovavano sulla corsia di destra.

Grande è stato lo spavento, con gli automobilisti che con i fari abbaglianti e suonando il clacson hanno cercato di avvisare l'incauto conducente. Non è la prima volta che accade un errore del genere, a testimonianza di come molte persone guidino con poca attenzione alla segnaletica stradale. Forse, visto che tali comportamenti periodicamente si ripresentano, servirebbe una segnaletica ancora più evidente ed "invasiva" per cercare di arginare questi pericoli che possono avere conseguenze gravissime.