Sanremo: terminato il lavoro dei Vvf alla 'Vesca' è iniziato quello della Rt, riapertura che slitta a domattina alle 12 (Foto)

E’ terminato poco dopo le 17 il lavoro dei Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei pini marittimi che, questa notte, hanno subito la forza del vento e, in alcuni casi sono crollati sulla linea filoviaria tra Sanremo e Bussana, all’altezza del bivio con via Duca D’Aosta.

I pompieri hanno lavorato da questa mattina, intorno alle 5, tagliando diversi rami, in modo che le piante non rischino di cadere, sia sulla carreggiata della statale Aurelia che sulla sottostante ciclabile. Purtroppo il lavoro si è protratto per diverse ore e, solo da poco è iniziato quello degli operai della Riviera Trasporti, che dovranno sistemare la linea del filobus.

Anche in questo caso non si tratta di un lavoro semplice e rapido e non è da escludere che la riapertura della strada statale Aurelia possa slittare a domani mattina. La Riviera Trasporti ha fatto il possibile per riaprire stasera ma tutto slitterà a domattina alle 12. A breve potrà riaprire la pista ciclabile, anch’essa chiusa da questa mattina, non per crolli di piante o altro, ma solo per ragioni di sicurezza. I pini marittimi che si trovano sull’Aurelia, infatti, insistono proprio sulla ciclabile.

Qualche disagio lo ha subito il traffico, visto che il transito è stato interrotto tra Valle Armea e San Martino, con gli agenti della Municipale, insieme ai Volontari della Protezione Civile e dei Rangers d’Italia, che stanno indirizzando però i residenti e chi si deve recare nelle zone di corso Mazzini, via Val D’Olivi, Poggio e Ceriana.

L’unico problema risiede nel transito tra Sanremo e Bussana con gli scooter fino a 125 cc di cilindrata. Questi, infatti, non possono transitare sull’Aurelia Bis dove viene dirottato quasi tutto il traffico. L’unica possibilità per questo tipo di mezzo a due ruote è arrivare a Poggio e, quindi, utilizzare le scorciatoie che, dalla frazione matuziana portano a Valle Armea.

Intanto nella zona della ‘Vesca’ si continua a lavorare alacremente per fare in modo che la riapertura possa essere il più vicino possibile. Rimane da pazientare qualche ora e, fortunatamente, sul piano meteorologico e del vento il peggio sembra passato, dopo le due giornate particolarmente difficili a cui è stata sottoposta anche la nostra provincia.