Sanremo: per i 'Martedì Letterari', domani Pier Luigi Celli presenterà il suo libro 'Il potere, la carriera e la vita'

Dopo la pausa festivaliera i Martedì Letterari tornano domani nel Teatro dell’Opera alle 16.30 con Pier Luigi Celli e il suo ultimo saggio edito da Chiarelettere: "Il potere, la carriera e la vita”. Partecipa lo storico Matteo Moraglia. L’incontro è inserito nella formazione dei docenti.

Il Libro: gli errori, i vizi, i riti, le responsabilità degli uomini di potere nella testimonianza di un grande manager d’azienda. E i suoi consigli:

Un vero leader vende fiducia e alleva discendenza.

La differenza tra genio e stupidità è che il genio ha (sa) i suoi limiti.

L’essenza della strategia è decidere che cosa “non fare”.

Una visione che non trascina all’azione è solo un’allucinazione.

Una gran parte del talento è formata dal coraggio.

Un buon capo deve avere un occhio sensibile, un cuore generoso e una pelle da elefante.

La cosa più importante di una comunicazione è capire che cosa non è stato detto.

Un buon compromesso è raggiunto quando entrambi i contendenti hanno ragioni di insoddisfazione. L’analfabetismo emotivo/affettivo dei capi riduce profondamente ogni adesione dei dipendenti. Non è necessario diventare capi per essere felici, anzi.

Una corte di fedeli è il terreno ideale per coltivare idee sbagliate.

C’è sempre un momento in cui dire 'basta' è la miglior soluzione per uscire di scena (e farsi rimpiangere).

Il potere può essere una malattia e bisogna essere capaci di guarirne. Parola di chi il potere l’ha gestito per molti anni essendo stato dirigente di Olivetti, Eni, Enel, Unipol, Rai, Poste italiane, Luiss, e che in questo libro prova a raccontarsi e a rovesciare molti luoghi comuni sul mestiere del manager. La sua ricetta è diretta e sorprendente: mettere al centro le emozioni che, se ben governate, costituiscono la vera risorsa di una persona e di un’azienda.

Per questo, secondo Celli, gli ambienti di lavoro devono essere concepiti in modo che “ognuno possa esprimersi al meglio secondo potenzialità e forme di intelligenza specifiche”. Non è facile. C’è molto da svecchiare. Le logiche aziendali del Novecento fondate su gerarchie verticali e l’evidenza dei soli numeri come criterio decisionale fondamentale stanno rivelando tutta la loro incongruità. Le persone non sono numeri e “non è una scelta intelligente quella di usare gli uomini solo come macinatori di risultati”.

Un libro che si legge con passione perché sincero e rivelatore, tra ricordi personali (la collaborazione con dirigenti come Tatò, Mincato, Cagliari, De Benedetti, Bernabé) e ricette per affrontare le grandi trasformazioni che stanno rivoluzionando il mondo dell’impresa. Ecco che cosa i “potenti” di oggi possono lasciare in eredità ai “potenti” di domani. (Dalla Prefazione)

Pier Luigi Celli (Verucchio, 8 luglio 1942) è un imprenditore, dirigente d'azienda, saggista e scrittore italiano. È stato direttore generale dell'Università LUISS Guido Carli di Roma e della RAI, membro dei consigli di amministrazione di Illy e Unipol. È stato presidente dell'ENIT dal 4 maggio 2012 fino al commissariamento dell'ENIT stessa, avvenuto il 16 giugno 2014.