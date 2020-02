Forte vento per tutta la giornata sulla nostra provincia: stanotte raffiche a 80 km/h nell'imperiese

Sarà il forte vento a caratterizzare la giornata odierna sulla nostra provincia, con raffiche molto forti che hanno già colpito, questa notte, soprattutto la zona di Imperia.

Le raffiche più forti si sono registrate stanotte alle 4, quando hanno raggiunto gli 80 km/h e, tra l’altro, il vento ha anche provocato il distacco di alcune parti della chiesa di Poggi, costringendo i Vigili del Fuoco ad un intervento ed alla successiva chiusura della strada.

Per il resto della provincia il vento ha colpito di meno, con raffiche a 42 km/h a Ventimiglia e 54 a Sanremo. In montagna da registrare un picco di 61 km/h a Poggio Fearza, a 1.800 metri sul livello del mare. Nel corso delle prossime ore sono previsti venti da Sud-Ovest a 50-60 km/h con locali rinforzi e raffiche fino a 100 km/h sui capi esposti. Moto ondoso in aumento con mare agitato anche sottocosta e mareggiata da Libeccio nel pomeriggio.