70° Festival di Sanremo, la città si apre alla kermesse: una settimana di eventi collaterali, concerti in piazza Bresca e piazza Sardi (Video)

Ormai il 70° Festival di Sanremo è alle porte. La città si sta preparando a ospitare la 70ª edizione della kermesse alla quale deve gran parte della fama di quel brand ‘Sanremo’ famoso in tutta Italia e nel mondo intero.

Per la settimana più glamour dell’anno il Comune e le associazioni cittadine hanno organizzato una lunga serie di manifestazioni collaterali che accompagneranno residenti e turisti verso il gran finale di sabato 8 febbraio. Questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue, è andata in scena la presentazione ufficiale degli eventi collaterali alla presenza dell’amministrazione comunale, delle associazioni di categoria e dei vari organizzatori. Oltre all'assessore al Turismo Alessandro Sindoni, hanno preso parte alla conferenza stampa anche Raffaele Martino e Valerio Vadini in rappresentanza dei ristoratori di piazza Bresca e piazza Sardi.

Si tratta di un progetto realizzato in continuità con il calendario delle manifestazioni natalizie e che si concluderà, a inizio marzo, con il Corso Fiorito, come ha voluto sottolineare l'assessore Sindoni. E anche per l'estate 2020 l'idea sarà quella di coinvolgere gli imprenditori per rendere le due piazze protagoniste insieme a tutto il centro città.



Il primo stage, si chiamerà Sanremo Sonora, di fronte alla fontana ottocentesca di Piazza Bresca e ospiterà principalmente musica live con ampio spazio dedicato ad una selezione per genere, di artisti nazionali e locali e 2 fra i dj più apprezzati dal pubblico sanremese. Ci sarà anche la collaborazione con il MEI - meeting delle etichette indipendenti che quest’anno festeggia i 25 anni di attività e che sceglierà un artista da portare a Faenza nel prossimo meeting.



Il secondo stage, in piazza Sardi, punterà invece ad un percorso di esplorazione sonora negli ultimi 70 anni, attraverso la musica di artisti e dj di calibro nazionale. Parallelamente verrà dato spazio alla diretta dal Teatro Ariston del 70° Festival della canzone italiana con la proiezione su 3 monitor. L’Idea e produzione di Sanremo Sonora è di Simona De Melas, con la gestione di Adriana Rombolà e la consulenza artistica di Christian Gullone. La consulenza artistica di Piazza Sardi è di Emanuele Gugliuzza.





STAGE #1 - PIAZZA BRESCA - SANREMO SONORA

Gli eventi del primo stage saranno strutturati e programmati secondo quattro tematiche: New Generation, Mimì Sarà, Mei, Gli Show, visione del Festival.

16:30 - New Generation

Uno spazio dedicato alla musica emergente: dal pop al rap, dal rock all’indie di artisti nazionali.



Martedì 4

Renato Franchi il cantautore Lombardo che ama De Andrè



Mercoledì 5

Mancho, rapper novarese classe 1997, cresce musicalmente tra Novara e Milano.

Musica Mia Lab 2020 otto artiste pop toscane.



Giovedì 6

Maurizio Pirovano cantautore Lombardo e musicista amante del rock

Blonde Brothers duo artistico Veneto, nato dalla fusione musicale dei fratelli Luca e Francesco Bau, scrivono canzoni in lingua italiana e inglese,accompagnando le loro voci alle chitarre e al pianoforte.



Venerdì 7

Giovanni Segreti Bruno: Uno dei vincitori di area Sanremo 2018.

Giacomo Eva: autore per Francesco Renga, Dear Jack, eccetera. A partecipato a X-Factor e amici di Maria De Filippi.

Hania: Una giovane band romana che con il loro primo singolo hanno totalizzando 150.000 visualizzazioni.



Sabato 8

Benedetto Alchieri cantautore Lombardo pop

Zoci é una cantautrice fuori dagli schemi, le sue canzoni sono favole rivisitate in cui il suono dell’ukulele diventa rock.

17:15 - Mimì Sarà

Uno spazio dedicato ad una delle cantanti più significative del Festival di Sanremo: Mia Martini



Martedì 4

Raffaele Moretti, Gara, e Andrea Castrignano da “casa Mimi”



Mercoledì 5

Andrea Castrignano da “casa Mimì “



Giovedì 6

Valentina Borchi e Chiara Giovannelli da “casa Mimì “



Venerdì 7

Gara da “casa Mimì “



Sabato 8

Raffaele Moretti da “casa Mimì”

18 - MEI 25 A SANREMO 70

Collaborazione con il Mei che raduna le principali produzioni discografiche indipendenti ed emergenti italiane e che per questa occasione ha selezionato alcuni artisti ed uno di loro andrà a suonare a Faenza per il prossimo meeting



Martedì 4

Nicola Lotto

Cesare Isernia

Swingari



Mercoledì 5

Premiazioni MEI

VXA

Fiori di Cadillac

Christian G.



Giovedì 6

Madda

Limbrunire

Vettori



Venerdì 7

Comets

Eleonora Toscani

Elena Sanchi



Sabato 8

Silvia Oddi

Simon Dietzsche

The LondonPride

19:00 - GLI SHOW LIVE

Una serie di eventi negli eventi per due ore di show live.



Martedì 4/02

- dalle 19 alle 21

“70 anni del Festival di Sanremo le più belle canzoni”



Mercoledì 5/02

- dalle 19 alle 21

Gruppo Stoned Monkey con le cover migliori del rock, formato da Marco Genovese, Daniele Arieta, Stefano Valentini e Steve Foglia. Sono la storica formazione dei Funky Monks dei primi anni 2000 che tornano dopo 12 anni di silenzio.



Giovedì 6/02

- dalle 19 alle 21

Gruppo The Fioristi, la risposta sanremese ai Thegiornalisti, portano in scena la musica italiana degli anni 0

con cristallina ironia attraversano la musica in un concerto di sicuro divertimento.

Special Guest Jean Michel Byron con Ivan Margari e gli Hania (Jean Michel Byron e Ivan Margari: Jean Michel , ex frontman dei toto, ora nel suo nuovo progetto Slo express blues band con Ivan Margari)



Venerdì 7/02

- dalle 19 alle 21

“La Musica al Femminile” in collaborazione con il MEI

Sue: Cantautrice milanese di storie d'autore, l'ironia è la chiave di lettura per comprendere i suoi brani.

Pellegatta: Cantautrice, busker modenese, suona la chitarra con corde al contrario.

Eleonora Betti: Cantautrice Toscana, canta e suona al pianoforte "Divieto di Sbagliare" un album che libera gli imprigionati nel perfezionismo di vivere.

Cinzia Gargano&Sara Romano: Cantautrici siciliane pop e indiefolk "Non vi servirà chiudere gli occhi e non sentir, il suono filtra se stesso. E' il corpo risuonatore.

Chiara White: Cantautrice toscana con 6 corde e la poesia in testa, presenta "Biancoinascoltato" alla ricerca di un'essenza dimenticata.

Giulia Mei: Cantautrice siciliana, classe 93, "Diventeremo adulti" è l'album d'esordio, finalista alle Targhe Tenco 2019 nella categoria "Miglior album emergente"

Adel Tirant: Cantautrice, attrice e performer siciliana, in uscita il prossimo singolo "Caccia alle streghe" col feat. di altre cantautrici e l'arrangiamento di Giovanni Paolo Liotta.

LAF: Primo progetto solista della cantautrice milanese Francesca Sabatino."Aprile" è il suo Ep appena uscito, dalle sonorità elettroniche e contemporanee



- dalle 23 alle 2

Dj Chris Venola

Sabato 8/02

dalle 19 alle 21

“Mimì Sarà in tour” tutta la storia musicale di Mia Martini reinterpretata dai giovani artisti di Casa Mimì e la Mimì Sarà Band con la partecipazione di Luisa Corna e Aida Cooper

- dalle 23 alle 2

Dj Jogy Vathi

Domenica 9/02 - dalle 18 alle 1

Dj Chris Venola





STAGE #2 - PIAZZA SARDI - LA STORIA ILLUMINA IL FUTURO

Il contenitore proposto è sviluppato su le tre serate di martedì, mercoledì e giovedì e va a toccare in ognuna delle 3 serate 3 decadi musicali. I decenni saranno interpretati e proposti concettualmente da una serie di artisti e dj di caratura nazionale che rappresentano bene il contenuto che ogni sera si andrà a proporre.



Martedì 4/02

- dalle 19 alle 2

“50&60” A Sviluppare l’evolversi della selezione insieme a MA.NU!, DJ ligure facente parte del collettivo Rivera Gang ci sarà come ospite uno dei più grandi collector italiani di dischi legati al jazz e alle soundtrack, Vittorio Barabino, che ultimamente ha curato la rubrica "library edition" all'interno d "mono jazz", programma ideato da Rocco Pandiani della Right Tempo e trasmesso dalla mitica emittente Inglese Worldwide Fm di Gilles Peterson.



Mercoledì 5/02

- dalle 19 alle 2

“70&80”, un viaggio nell’esplosione delle sottoculture e nella musica che in questi due decenni ha mosso le emozioni e fatto ballare intere generazioni. Un percorso che ha come ingredienti funk, dub, reggae, soul, disco & boogie, quindi black music, che parte dall’America e si declina in ogni angolo del globo, Italia compresa, passando per caraibi e per tutto il sud del mondo. Ad accompagnare MA.NU! con il suo trombone dal vivo ci sarà Mr. Tbone, trombonista che è ormai considerato un protagonista della scena rocksteady internazionale contemporanea. Attivo dai primi anni Novanta, ha pubblicato dieci dischi solisti in tutto il mondo ed è costantemente in tour tra USA, Canada, Europa e Giappone, oltre che un curriculum invidiabile di band in cui ha militato e collaborato...



Giovedì 6/02

- dalle 19 alle 2

“dai 90 ai nostri giorni”, il periodo dove si mischiano le carte e si crea una commistione con il passato, dal campionamento che ha dato una nuova veste ai grandi classici, alle contaminazioni più attuali tra nuove sonorità e il passato. La musica e le sue radici che guardano al futuro. Insieme a MA.NU! il grande Paolo Angelo Parpaglione, Sassofonista, flautista, king del groove e decano della scena alternativa musicale italiana. Negli ultimi 30 anni sono decine di dischi che vedono la sua firma sul sax e flauto, da quelli delle sue band storiche (Africa Unite, The Bluebeater, Loschi Dezi) a tutto un ventaglio di artisti dei circuiti più disparati, da Willie Peyote, a Nina Zilli passando per Malika Ayane, i Baustelle, fino, recentemente a Marracash.



Venerdì 7/02

- dalle 19 alle 22 - l’aperitivo

Selezione esclusiva di rifacimenti in chiave jazz/swing/lounge dei più grandi successi italiani e internazionali degli anni 70/80/90 a cura del DJ Daniele Reviglio

- dalle 19 alle 22 - dopo cena

Sonorità moderne e raffinate avvolgeranno la piazza fino a notte inoltrata spaziando tra soulful, funky e musica house a cura del DJ Daniele Reviglio



Sabato 8/02

- dalle 19 alle 22 - l’aperitivo

Selezione esclusiva di rifacimenti in chiave jazz/swing/lounge dei più grandi successi italiani e internazionali degli anni 70/80/90 a cura del DJ Daniele Reviglio

- dalle 19 alle 22 - dopo cena

Sonorità moderne e raffinate avvolgeranno la piazza fino a notte inoltrata spaziando tra soulful, funky e musica house a cura del DJ Daniele Reviglio



Domenica 9/02

- dalle 19 alle 22 - l’aperitivo

Selezione esclusiva di rifacimenti in chiave jazz/swing/lounge dei più grandi successi italiani e internazionali degli anni 70/80/90 a cura del DJ Daniele Reviglio

- dalle 19 alle 22 - dopo cena

Sonorità moderne e raffinate avvolgeranno la piazza fino a notte inoltrata spaziando tra soulful, funky e musica house a cura del DJ Daniele Reviglio



PROIEZIONE FESTIVAL

Dalle 21/21:30 verrà trasmesso su n°3 monitor il 70° Festival della Canzone italiana in diretta dal Teatro Ariston