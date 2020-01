Ventimiglia: una 'manifestazione di interesse' per la futura gestione dell'Ufficio Informazioni Turistiche

E’ stata pubblicata dal Comune di Ventimiglia una ‘Manifestazione di interesse’ per trovare un soggetto che possa gestire il punto di informazione ed accoglienza turistica (Iat) della città di confine. La decisione è stata presa dalla Giunta, che punta molto sull’ufficio informativo per i villeggianti che arrivano in città.

Fino al 2014, lo ricordiamo, gli uffici Iat erano gestiti in convenzione dai Comuni ma con la copertura finanziaria garantita dalla Provincia. Da quell’anno, in base alle disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e comuni, questo non è più possibile. Proprio per questo, nel 2018 l’ufficio venne affidato per il periodo febbraio-dicembre, alla cooperativa Omnia.

Il servizio venne confermato anche nel 2019 e l’attuale Amministrazione ha deciso di prorogare la gestione alla stessa cooperativa anche nel 2020, fino alla fine di marzo. Ora scatta la ‘Manifestazione di interesse’, visto che l’Amministrazione Scullino intende dare continuità all’operatività dell’ufficio informazioni, soprattutto in virtù del tradizionale flusso turistico estivo.