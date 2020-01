unatonnellataemezzo, per la raccolta Alimentare Lions Club Arma e Taggia, un successo di solidarietà

La raccolta alimentare che si è svolta presso l’Ipermercato Conad di Arma di Taggia nella giornata di ieri ha ottenuto risultati straordinari!!!

1.450 kg di alimenti a lunga conservazione sono stati raccolti grazie agli acquisti di decine di persone di ogni estrazione sociale ed etnia, a dimostrazione se mai fosse necessario che la solidarietá non conosce confini e colori.



I soci Lions del Club Arma e Taggia si sono alternati per tutto l’orario di apertura del Conad, al fine di raccogliere i cibi offerti, dispensando sorrisi ringraziamenti e strette di mano a tutti coloro che, anche solo con 1 kg di pasta, hanno voluto essere partecipi a questo evento benefico, ma per dovere di cronaca i sorrisi e le strette di mano sono state dispensate anche a coloro che (e sono tanti) non hanno potuto donare ma hanno lodato l’iniziativa, segnale purtroppo di un momento storico dove la solidarietà è un pilastro fondamentale della vita sociale.

Gli alimenti raccolti, una volta inscatolati a seconda delle esigenze, sono stati consegnati a plurime realtà del territorio che necessitano di essere tenute in considerazione e non dimenticate da tutta la comunità, vista l’importanza sociale del loro lavoro.