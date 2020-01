Corso Fiorito 2020: ecco le canzoni del Festival abbinate ai carri, Sanremo porterà “Grazie dei fiori” di Nilla Pizzi

Anche il Corso Fiorito, storica manifestazione sanremese, renderà omaggio alla storia del Festival di Sanremo nell’anno della 70ª edizione. Questa mattina in Comune a Sanremo, all’interno della sala Giunta, si è svolto il sorteggio delle canzoni che saranno abbinate ai 14 carri in gara.

Ecco gli accoppiamenti: Sanremo “Grazie dei fiori”, Ospedaletti “I giorni dell’arcobaleno”, Golfo Dianese “Zingara”, Riva Ligure “Angelo”, Santo Stefano al Mare “Soldi”, Cipressa “Nel blu dipinto di blu”, Taggia “Romantica”, Bordighera “Portami a ballare”, Isolabona “Si può dare di più”, Vallecrosia-Camporosso “Ci sarà”, Seborga “Ti regalerò una rosa”, Dolceacqua “Vorrei incontrarti tra cent’anni”, Imperia “Occidentali’s karma”, Ventimiglia “Vola Colomba”.

Ricordiamo che il carro di Sanremo, da sempre fuori gara, sarà curato da Anga e costruito all’aperto sul solettone di piazza Colombo.

A margine della procedura di estrazione è intervenuto anche il sindaco Alberto Biancheri il quale, nel ringraziare gli operatori e tutti coloro che la vorano per la buona riuscita della manifestazione, ha dichiarato: “Si tratta di un evento storico, una grande vetrina per il territorio, ma ci sono gli spazi per un rinnovamento. Subito dopo l’edizione 2020 riuniremo di nuovo il tavolo tecnico per lavorare ad alcuni cambiamenti per le prossime edizioni”.

