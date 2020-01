Confesercenti per Rocchetta Nervina: due giorni di iniziative per finanziare l'acquista di una panchina

La Confersercenti promuove e sostiene la ripartenza del borgo di Rocchetta Nervina, duramente colpito da un frana che lo ha isolato per molto tempo. Oltre ad avere organizzato un week end di solidarietà, in accordo con l'Amministrazione Comunale ha pensato di iniziare una raccolta di fondi benefica a favore della comunità rocchettina, per l'acquisto di una panchina, segno del dialogo e dell'incontro tra le persone.



"Grazie alla disponibilità dell'architetto Fabrizio Alborno di Bordighera si è pensato ad un progetto più ampio, con la realizzazione di una panchina simbolica. - spiegano da Confesercenti - Un oggetto disegnato da Alborno che sarà realizzato nei prossimi mesi con i fondi raccolti dalla Pro Loco di Rocchetta e da Confesercenti".



"Il parallelepipedo integro di legno equivale al paese di Rocchetta – spiega Fabrizio Alborno - e quindi alla solidità tipica dei centri storici, il quale ha subito una frattura (nel progetto identificata con la seghettatura del volume in legno). Il supporto in acciaio identifica la solidarietà del territorio nei confronti di Rocchetta capace di ridare stabilità e di conseguenza un'immagine rinnovata".



"Il primo appuntamento benefico sarà sabato e domenica in piazza U Cian a Rocchetta, grazie alla disponibilità dell'ente 'Agosto Medievale Città di Ventimiglia' e la bottega 'Antichi Sapori da Marì' con il ricavato della vendita di cioccolata calda, vin brulè e dolci tipici. L'altra iniziativa è una cena di solidarietà che si terrà domenica 19 alle 20 presso il ristorante Lago Bin con menù fisso ad euro 30, con ricavato a favore della panchina. Si consiglia la prenotazione a: prenotazioni@lagobin.it" - concludono da Confesercenti.