Grande festa per la Befana Benefica promossa dai due clubs Lions Sanremo Matutia e Sanremo Host (foto e video)

Grande festa in Piazza Colombo per la Befana Benefica, manifestazione promossa dai due clubs Lions Sanremo Matutia e Sanremo Host, da Sanremo Fiorita, dalla pasticceria La Tropicana, dai simpatici Vigili del fuoco che quest’anno hanno veicolato la vecchia splendida Befana a bordo di… un canotto rosso!!

Immenso lo stupore dei bimbi sanremesi tutti pronti a ricevere centinaia di calze preparate dai soci dei due clubs nei locali della caserma dei vigili del fuoco. Decine di soci lions alle 14 si sono recati in Piazza Colombo ad allestire i banchetti. C’erano tutti Franco, M.Grazia, Claudio, Domenico, M. Luisa, Nicola, Giovanna, Enzo, Danilo, Marisa, Giancarlo, Liria e il prossimo Governatore Senia Seno che con l’assessore Costanza Pireri ci hanno fatto l’onore d’intervenire. Presenti e pronti ad sovraintendere su ogni cosa i due presidenti Sara Muia e Roberto Pecchinino.

Su tavoloni forniti da Sanremo Fiorita sono stati posizionati cesti di leccornie, numerosissime calze colme destinate ai bimbi, e non solo, di Sanremo che ogni anno aspettano con ansia questa bella manifestazione che li vede i veri protagonisti della giornata che si è avvalsa di un bel sole che ha riscaldato tutti grandi e piccini. Quest’anno erano presenti gli ‘Ianna’ Tampè’, due artisti circensi di Casale Monferrato scritturati dalla signora Ida che con monoruota in bici, e giochi vari hanno catturato l’attenzione dei bambini.

All’arrivo della Befana è cominciata la distribuzione, il getto di caramelle è stato una gara a chi ne raccoglieva di più, poi si è creato un percorso per la consegna delle calze, dei cioccolatini, delle manciate di caramelle, di biscotti di ogni gusto e forma… In mezz’oretta una quantità veramente considerevole di dolci è magicamente sparita con grande soddisfazione di tutti in quanto tutto si è svolto in un clima di collaborazione ed amicizia.

I club Lions rivolgono un grazie generale: alla signora Valeria Bellini responsabile del Conad Solaro per la generosità, al soccorso Emergenza di Ospedaletti, alla signora Ida che ha collaborato al massimo, ai Vigili del Fuoco che con grande entusiasmo hanno offerto alla cittadinanza un pomeriggio veramente eccezionale!!

L’appuntamento rimane fissato… ci vediamo il 6 gennaio del 2021!









Addetti stampa lions Matutia e Host

Mluisa e Claudio