il tesseramento per l’anno 2020 dell’Associazione ACEB, Associazione Culturale Eventi Benefici

È cominciato il tesseramento per l’anno 2020 dell’Associazione ACEB. “I già soci sostenitori - spiega il presidente Stefano Urso -, potranno rinnovare la tessera contattando la nostra associazione, oppure effettuare un bonifico bancario IBAN: IT50C0843949110000230102738 o tramite PayPal: https://www.paypal.me/ACEB2017 con causale 'Rinnovo tessera ACEB anno 2020', il costo è di euro 10,00.

Per coloro che non sono soci, ma desiderano sostenere le nostre attività, potranno scaricare la domanda dal nostro sito internet https://www.aceb-ets.com/diventa-socio/ e seguire le istruzioni. Per qualsiasi informazione in merito: aceb@outlook.it oppure 345-8517448.

La nostra associazione ha già erogato fino a oggi euro 5.315,16 in beneficenza. Ricordiamo che il 27 marzo prossimo in occasione dello spettacolo benefico con il cabarettista comico di Zelig Andrea Di Marco, con ospiti speciali le Industrie Musicali di Vallecrosia, verranno consegnati gli assegni alle 2 associazioni vincitrici del bando di ACEB 2019, (Nonsiamosoli di Sanremo e l’Atletica di Vallecrosia), gli importi da donare, saranno decisi dal cda alla chiusura del bilancio”.