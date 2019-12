Trading online: cos’è e come funziona?

Affascinato dal trading online? Forse, ma attento a non farti prendere troppo la mano, perché, con il famigerato trading online, potresti realizzare grandi profitti, ma anche colossali perdite. Di cosa stiamo parlando? Semplice: di tutte le operazioni di compravendita finanziaria che avvengono attraverso delle piattaforme web. In questa piccola guida scoprirai il funzionamento del trading online senza bisogno di leggere guide chilometriche e incomprensibili.

Cos’è, effettivamente, il trading online?

Il trading online è l’espressione inglese che raggruppa tutte le operazioni di investimento e compravendita online di valori finanziari. I valori finanziari, chiamati asset, sono rappresentati da:

valute,

criptovalute

titoli

metalli preziosi

materie prime.







Tutti questi “valori”, in passato, venivano negoziati, cioè scambiati, nei mercati finanziari fisici, cioè la Borsa Valori. Oggi, le operazioni di investimento finanziario possono avvenire tramite un apposito software fornito da un broker autorizzato. Quest’ultimo è la versione digitale del classico agente di cambio o di Borsa.

Trading online: come funziona?

Per fare trading online hai bisogno di una piattaforma di trading, cioè di un software. Ce ne sono tanti in giro. I più noti sono Plus500, EToro, 24Option.

Se non sei un esperto, ti conviene iniziare con una piattaforma demo, dove, attraverso delle simulazioni, imparerai a fare trading online gratis e senza rischio di perdite. Le piattaforme di trading online mettono a disposizione anche consigli e suggerimenti automatizzati per investire su dei valori finanziari in una certa data e a una certa ora. Si tratta dei cosiddetti segnali di trading, cioè informazioni elaborate sull’analisi dei grafici e dei mercati finanziari. Dato che i software possono anche sbagliare, è consigliabile verificare i dati con quelli riportati da giornali e siti di settore.

Tornando al funzionamento della piattaforma online di trading, dopo esserti registrato devi aprire una posizione di trading. La posizione si imposta, scegliendo:

il tipo di asset da contrattare (valuta, titolo, metalli, materie prime, ecc);

la quantità, detta volume;

il tipo di operazione (comprare o vendere);

i parametri stop loss e take profit (margini di perdita e profitto entro i quali la posizione si chiude).

Il trading online si effettua ormai con i CFD, cioè negoziando sull’andamento delle quotazioni dei valori finanziari. Attraverso i CFD, tu non possiederai mai fisicamente il titolo o la valuta, ma negozierai solo sulle variazioni del loro prezzo. Puoi decidere di negoziare al rialzo o al ribasso. Se negozi al rialzo, imposterai un ordine di acquisto, se negozi al ribasso, imposterai un ordine di vendita. Per procedere, seleziona il valore finanziario dalla lista del software, clicca su “Acquista” o “Vendi”, imposta la quantità da negoziare, ad esempio 1000 euro di azioni Amazon. Con i CFD, che sfruttano la leva finanziaria, dovrai sborsare solo una piccola parte di questa cifra. Ad esempio, su 1000 euro, con la leva finanziaria 1:20, ne spenderai solo 50.

Per operare, hai anche bisogno di aprire un conto con un deposito iniziale, il cui importo varia in base alla piattaforma di trading che hai scelto.