Gadget aziendali per Natale? Ecco qualche consiglio

Il Natale è ormai quasi arrivato e la lista dei regali si allunga irrimediabilmente quando veniamo invitati alle cene natalizie, come quella aziendale. Non deve esser per forza vissuta come un momento drammatico perché negli ambienti di lavoro in cui c’è una certa armonia tra colleghi la cena aziendale di Natale è sicuramente un momento molto piacevole. Si presenta però l’occasione di venire muniti di qualche pensierino, soprattutto per chi dirige. Difatti non c’è cena natalizia senza regalo e, dunque, abbiamo pensato a qualche consiglio per fare un figurone senza spendere un capitale.

Pensa in grande, spendi il giusto

I gadget personalizzati non sono tutti uguali. Qualsiasi oggetto può trasformarsi in gadget grazie ad una piccola personalizzazione da applicarci sopra. La scelta dello specifico oggetto dipende molto dal settore aziendale di riferimento ma ci sono alcuni gadget che non passano mai di moda perché si rivelano per tutti di grande utilità. Un esempio? Chiavette USB, penne, supporti per caricare la batteria, power bank ad energia solare ecc… sono tutti accessori da ufficio che con assoluta certezza non finiranno nel cassetto dei regali riciclati grazie anche alla personalizzazione con il logo aziendale che li rende, in un certo senso, unici nel loro genere. Questi sono solamente alcuni degli accessori tech con cui omaggiare colleghi e dipendenti in occasione delle cene natalizie. Difatti non è detto che bisogna per forza spendere una grossa cifra per rendere felici le persone.

Altre idee per regalare un oggetto gradito a tutti

Ci sono poi altri accessori, come gli occhiali per la realtà virtuale che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, costano pochissimo e sono di grande effetto, a patto che l’ambiente di lavoro sia comporto da personale realmente interessato alla tecnologia. Come dicevano, difatti, la cosa più importante è che l’omaggio sia in linea con il settore di impiego dell’azienda o, per lo meno, con gli interessi in comune dei colleghi. Nei negozi specializzati in gadget, infatti, trovi tantissime idee che spaziano dal vestiario alla ristorazione. Per esempio perché non creare nuovi grembiuli da lavoro per uno staff di un ristorante? O perché non omaggiare i colleghi d’ufficio con una bella agenda o un calendario da tavolo, pratico per ricordare tutte le scadenze? Le idee, come puoi notare, sono tante. Basta solo scegliere quella più vicina alle persone con cui si lavora per tutto l’anno.

Occhio agli incentivi

In determinate circostanze le spese di rappresentanza derivanti dall'acquisto di gadget come quelli di cui ti parliamo sono interamente scaricabili dalle tasse, per cui l’acquisto è agevolato al 100%. Prima di acquistare conviene parlare con il commercialista per capire bene quali sono i parametri in cui rientrare per ottenere le agevolazioni. Fare un regalo non dovrebbe essere una circostanza limitata solo alla spesa economica ma se si può risparmiare acquistando comunque merce di qualità, perché non farlo? Dopotutto si tratta di un piccolo omaggio da regalare in una occasione goliardica ma che può rivelarsi utile per migliorare lo spirito di collaborazione ed il clima in azienda, requisiti che aiutano incredibilmente i fatturati e la produttività. Il regalo è un gesto di disponibilità e di incontro e, se scelto con cura, farà sentire apprezzate le persone con cui lavori migliorando il clima con assoluta certezza. Ora che hai deciso di voler provare a scegliere i regalini per i dipendenti e i colleghi e che hai scoperto che sono anche vantaggiosi da un punto di vista fiscale ti starai chiedendo anche dove puoi trovarli, giusto? La risposta è semplice: ovunque. Se però volessi comunque affidarti ai migliori sul campo, corri a dare un’occhiata su Duelle-Promotions.com .