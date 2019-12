Sanremo: Marco Vallarino presenta 'Il cuore sul muro" ai ragazzi del Cassini

Il liceo Cassini di Sanremo ha ospitato oggi, nell’aula magna della sede distaccata di villa Magnolia, la nuova presentazione del libro di Marco Vallarino “Il cuore sul muro”. Il romanzo per ragazzi firmato dall’autore imperiese, e pubblicato dall’editore romano All Around nella collana Flipper, è stato scelto dalla scuola come lettura didattica per le classi del biennio per le vacanze di Natale.



Vallarino è stato affiancato nell’incontro con gli studenti dal professor Claudio Valleggi, nuovo dirigente scolastico dell’istituto, arrivato a settembre da Pisa. La professoressa Stefania Sandra è invece la docente che ha promosso l’evento, per avvicinare i più giovani a una “storia d’amore a tinte dark” che tratta temi sociali importanti come le drammatiche conseguenze della tossicodipendenza. “Il cuore sul muro” è un’opera letteraria che si propone di affrontare la spesso tormentata realtà giovanile di provincia senza giudicare o emettere sbrigative sentenze.



Si svolge nel 2003, in un’epoca in cui social network e smartphone non esistevano, ma certe situazioni di disagio generazionale erano già conclamate. E le sostanze stupefacenti spacciate in alcuni locali notturni facevano molte vittime. Ma forse i morti di ieri possono mettere in guardia i vivi di oggi, come certe scritte sui muri delle città, che ricordano chi ha sbagliato e pagato un prezzo forse troppo alto per quell’errore. Il liceo Cassini propone spesso iniziative letterarie rilevanti, alcune delle quali aperte anche alla cittadinanza.



La prossima è in programma per l’11 gennaio, in prossimità della Notte dei Licei, manifestazione celebrativa dell’importanza, e della modernità, del sapere classico. Nell’occasione la professoressa Patrizia Milanese, docente della scuola, affiancherà Cristina Dell’Acqua nella presentazione del suo libro “Una spa per l’anima” al centro congressi del Palafiori. Quest’anno il liceo Cassini ha anche ricevuto il premio Incontri-Begegnungen, onorificenza assegnata dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco, meglio noto come Icit, a chi si sia speso per promuovere i rapporti culturali e sociali tra Italia e Germania nel ponente ligure. Il riconoscimento è stato assegnato all’istituto sanremasco con la seguente motivazione: “Il liceo Cassini ha favorito la diffusione della lingua tedesca nella provincia di Imperia introducendone sin dal lontano 1992 lo studio curricolare, peraltro come unica scuola della città di Sanremo”.