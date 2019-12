A Taggia primo 'live' per Rita Longordo la vincitrice dello Zecchino d'Oro allieva della scuola locale DoReMusica

Ieri a Taggia prima esibizione pubblica per Rita Longordo dalla vittoria della sua canzone 'Acca' durante l'ultima edizione dello Zecchino d'Oro. La piccola 'bussanella' allieva della maestra Claudia Murachelli presso la scuola DoReMusica di Taggia ieri ha portato il brano che l'ha fatta trionfare in questa 62ª edizione del concorso canoro nazionale.



Per questa bambina di quasi 9 anni è stata una grandissima emozione potersi esibire vicino a tanti gruppi di adulti presenti durante la serata organizzata presso il campo sportivo. In questi giorni la vittoria di Rita ha portato onore alla vicina comunità di Bussana (Sanremo) dove vive con la famiglia ma il suo legame con Taggia dove si sta formando è ugualmente forte. Tanti gli applausi per la piccola cantante e la sua bellissima 'Acca'.



Le foto sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo