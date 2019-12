Luna Park di Natale Città di Imperia: relax e divertimento per tutti

Nella splendida cornice di Calata Anselmi, il tradizionale Luna Park di Natale, raddoppia come numero di attrazioni con novità assolute e importanti ritorni di giostre di prima fascia, eventi collaterali durante i giorni di festa e tante promozioni tutti i giorni!

Al Luna Park Città di Imperia troverete il meglio delle Attrazioni hi-tech che, in connubio con le più tradizionali, costituiscono finalmente un Parco Giochi di assoluto valore! non mancate!

Sono tante le attività e le novità che quest’anno il Luna Park Città di Imperia presenta alla propria clientela; tra queste ricordiamo: il Cotton Club, King The Ply, Evolution e Rumble.

La presenza di questa attrazione durante i mesi di dicembre e gennaio è motivo di ulteriore richiamo turistico ed arricchisce l'offerta sia per i giovani e sia per le famiglie ospiti; un servizio in più per la città di Imperia e per i suoi comuni limitrofi.

Sicuramente ognuno di noi troverà la propria giostra o attrazione che gli farà rivivere momenti di sano e assoluto divertimento andando così a ricordare quando eravamo ragazzini e il Luna Park era il vero momento di festa e divertimento.

Seguite l’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/534434750730788/