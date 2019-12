Sanremo: per mancata precedenza, scontro tra auto e moto oggi pomeriggio davanti al Morgana

Tanto spavento ma fortunatamente nessun ferito oggi nei pressi del Morgana a Sanremo a causa di un scontro tra auto e moto per mancata precedenza. In sella alle due ruote una ragazza che ha avuto la peggio rovinando sull’asfalto dopo l’impatto con il mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.



(foto di Tonino Bonomo)