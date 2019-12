Imperia: sfonda la ringhiera in viale Matteotti all'altezza del catasto, spettacolare incidente la scorsa notte

Spettacolare incidente, ieri sera intorno a mezzanotte e mezza a Imperia, dove un'auto, per cause ancora in via d'accertamento ha sfondato una ringhiera in viale Matteotti, nella parte della strada che curva verso il semaforo.



L'impatto è stato violento, tanto da infrangere la ringhiera. I calcinacci sono finiti nella sottostante via Trento.



Il conducente del mezzo, soccorso da 118 e Croce Rossa, la cui sede è di fronte al luogo dell'impatto, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto l'auto dalla ringhiera. Questa mattina per i rilievi è intervenuta la polizia municipale che ha delimitato l'area dell'impatto con il nastro bianco e rosso.



Si tratta del secondo incidente del genere nel giro di pochi anni.