Dopo 20 anni a Sanremo ha chiuso il McDonald's: il brand ha deciso di non proseguire il rapporto con la Cialdini Srl

"La McDonald’s ha deciso di non proseguire il rapporto con il suo “storico” partner commerciale ed ha preteso la chiusura immediata del ristorante e la riconsegnare le chiavi".



Così la Cialdini srl l'azienda che aveva in gestione il McDonald's di piazza Colombo a Sanremo. Dal 12 dicembre il punto vendita della nota catena di fast food è chiuso.



Oggi è lo stesso storico ex gestore a prendere parola e spiegare che cosa sta accadendo: "Il ristorante McDonald’s di P.za Colombo a Sanremo è stato gestito per vent’anni dalla società Cialdini S.r.l., la quale è proprietaria di tutti i cespiti presenti all’interno del ristorante medesimo e cioè di tutti gli arredi, gli allestimenti, le cucine, i generi alimentari, etc. Pochi giorni or sono, il contratto di franchising con la McDonald’s Italia è giunto alla sua naturale scadenza e, nonostante la Caldini S.r.l. confidasse nel fatto che tale contratto venisse rinnovato, la McDonald’s ha deciso di non proseguire il rapporto con il suo “storico” partner commerciale ed ha preteso la chiusura immediata del ristorante e la riconsegnare le chiavi".



Di fronte a tale epilogo, resta il profondo rammarico da parte dell’amministratore della Cialdini S.r.l. Giuseppe Gullotti per le energie spese e gli ingenti investimenti effettuati negli anni al fine di garantire la costante crescita della propria attività e, soprattutto, per essersi trovato a dover lasciare la propria consolidata squadra di lavoro. "Nonostante le rassicurazioni di McDonald’s Italia sulla prossima riapertura del ristorante con lo stesso personale già in forze, al momento non è stata ancora comunicata la data precisa" - affermano dalla Cialdini srl.