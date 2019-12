70° Festival di Sanremo: indiscrezioni sui big in gara, Fiorello ed il ritorno delle ex conduttrici

E’ tempo di indiscrezioni in vista del 70° Festival di Sanremo. Dalle pagine del Corriere della Sera e La Repubblica, sembra che Amadeus sia pronto ad avere co-conduttrici diverse per ognuna delle serate della kermesse canora. Una scelta stilistica che se confermata servirebbe a riportare sul palco dell’Ariston alcune delle ex conduttrici degli ultimi anni. Sembra che se prevalesse questa linea verrebbe meno la presenza di Diletta Leotta o di Chiara Ferragni.

Inoltre è emersa una prima lista di quelli che potrebbero essere i big in gara in questo 70° Festival. A febbraio potrebbero arrivare a Sanremo: Elodie, Irene Grandi, Alberto Urso, Giordana Angi, Levante, Anastasio, Raphael Gualazzi, Marcella Bella, Francesco Renga, Marco Masini, Al Bano, Francesca Michielin, Enrico Ruggeri, Piero Pelù, I Pinguini Tattici Nucleari, Chiara Galiazzo, Fred De Palma, Diodato, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Francesco Gabbani e Rancore.

L’altra incognita è Fiorello. La sua presenza è confermata ma non come era stato ipotizzato in un primo momento, come conduttore de l’Altro Festival (ex DopoFestival) ma come presenza al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston. Inoltre, pare che Fiorello possa essere intenzionato a portare la sua ‘Edicola’ nel cuore della città dei fiori per tutta la settimana della kermesse canora.