Castellaro: al via le manifestazioni natalizie, spicca il concorso 'Addobbiamo il nostro Borgo'

Con il fine settimana che sta per iniziare, a Castellaro prendono il via le iniziative di Natale coordinate dall'amministrazione che coinvolgono le associazioni del territorio e l'intera comunità.

Dopo il successo dell'anno scorso verrà riproposto il concorso ‘Addobbiamo il nostro Borgo’, organizzato dall'Amministrazione in collaborazione con la Pro Loco. Vuole incentivare i cittadini ad abbellire Castellaro, creando con originalità e fantasia addobbi al proprio balcone, facciata o vetrina, il tutto per rendere ancor più suggestiva l'atmosfera natalizia dell'intera comunità.

Essendo un concorso non mancheranno i premi, consistenti in buoni spesa da utilizzare nelle attività del piccolo centro dell’entroterra, offerti dalla Pro Loco (il regolamento completo è sul sito del Comune).

Da domani, intanto, al Palazzo del Marchese con l'inaugurazione ufficiale alle 16.30, sarà aperta ‘Legami’, la mostra di pittura dell'artista locale Igor Grigoletto, che dopo diverse esposizioni esterne ha deciso di rendere omaggio al proprio paese e ai suoi cittadini con una mostra che sarà aperta tutti i giorni fino al 29 dicembre dalle 15 alle 20.

L'iniziativa, oltre che a far conoscere le doti dell'artista, prevede anche uno scopo di sussidiarietà, ovvero una raccolta di offerte che verranno destinate al restauro di un affresco scoperto nell'Oratorio dell'Assunta, attribuito alla mano di Giovanni Cambiaso (del 1547). Domenica si terrà, per la prima volta, il pranzo augurale, organizzato e offerto dall'Amministrazione che coinvolge tutti gli ultra settantenni, con lo spirito di condividere un momento di gioia e serenità.

A seguire, alle 17.30 presso il centro polivalente ‘Don Mario Rizzoli’, la Pro Loco presenterà il tradizionale ‘Calendin’. Sabato 21 sarà il giorno dello Sport con l'Asd Castellaro che organizza il tradizionale ‘Torneo di Natale’ per i grandi e piccoli. Un giorno di sport, amicizia e divertimento per tutti e, per terminare, una fetta di panettone con gli auguri.