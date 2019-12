Sanremo: controlli straordinari del Commissariato, identificate 237 persone e controllati 56 veicoli

In vista delle prossime festività natalizie e su disposizione del Questore di Imperia dr. Cesare Capocasa, continuano i servizi di controllo straordinario del territorio. La settimana scorsa hanno interessato, oltre alle vie cittadine, anche diversi esercizi pubblici e locali di pubblico spettacolo.

In particolare, anche grazie al rinforzo del personale appositamente aggregato del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, sono stati svolti controlli mirati nel centro storico sanremese, con specifico riferimento alla Pigna, all’area di Piazza San Siro, Via De Benedetti, Via Corradi ed ai luoghi più frequentati da turisti e da giovani, come il Porto Vecchio e Piazza Bresca. In tutto sono state identificate 237 persone e verificati 56 veicoli, cui si aggiungono i controlli a tre esercizi commerciali, di cui uno di pubblico spettacolo.

Nella tarda serata di sabato, durante un controllo in Piazza Eroi Sanremesi, personale del Reparto Prevenzione Crimine Liguria identificava un tunisino di 35 anni, che ha detto di essere arrivato a Sanremo da poche ore. Sullo straniero, condotto negli Uffici del Commissariato per più approfonditi accertamenti sulla sua identità, pendevano due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse da due diverse Procure. La prima emessa dal Tribunale di Livorno nell’ambito di una attività investigativa in cui il tunisino era coinvolto per la morte di un soggetto; la seconda disposta dal Tribunale di Velletri in quanto lo straniero, mentre era sottoposto all’obbligo di firma per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, si era reso autore di diverse violazioni.