Al Bacàn di Imperia un mondo di bollicine, tutte made in Italy e tutte da degustare il 6 dicembre

Venerdì 6 dicembre al Bacàn di Imperia arriva un mondo di bollicine, tutte made in Italy e tutte da degustare. A partire dalle ore 18.00 prenderà il via infatti l'apericena organizzato dal locale di Oneglia in collaborazione con i vini della cantina Contratto, una casa storica con una storia fantastica.



La cantina fondata da Giuseppe Contratto nel 1867 è conosciuta come il più vecchio produttore di vini Spumanti in Italia. Il metodo classico 1919 Contratto Extra Brut fu il primo vino Spumante millesimato mai prodotto nel paese.



La cantina ha una storia lunga e prestigiosa. Alla fine del ventesimo secolo, i suoi vini lasciavano Canelli per destinazioni in tutto il mondo (prevalentemente verso casati reali), e Contratto era il fornitore personale del Vaticano come anche della famiglia reale italiana. Riconoscimenti e medaglie da esposizioni e gare internazionali dell'epoca mettono in evidenza la ragione per la quale il nome di Contratto e‟ stato per lungo tempo sinonimo di prestigio e qualità nel mondo dei vini frizzanti.



Le grandiose cantine storiche della Contratto rappresentano un vero tesoro per l'azienda e sono tra le più belle del loro genere. Oggi Contratto entra in una nuova era; Giorgio Rivetti ed il suo team supportano la qualità dei vini, fieri di riportare all'antica gloria questo gioiello di cantina.

E una degustazione speciale di queste bollicine-gioiello arrivano anche a Imperia: appuntamento per venerdì dicembre al Bacàn! Per informazioni telefonare al numero 0183 682032 o visitare la pagina fb https://www.facebook.com/Bacan.Oneglia/