Dopo i gruppi Facebook e Whatsapp in arrivo anche una 'App' per cellulari e tablet per i lavoratori frontalieri (Video)

Una applicazione per cellulari e tablet per garantire la massima informazione ai lavoratori frontalieri che, dall’Italia ogni giorno vanno in Francia e nel Principato di Monaco per lavorare.

Sarà pronta entro Natale e l’annuncio è stato dato direttamente da Roberto Parodi, dell’associazione Frontalieri, che nei giorni scorsi ha creato un gruppo su Facebook ed uno su Whatsapp. Si tratta di una ‘App’ che sarà gratuita su Android e Apple e prevede all’interno tutta una serie di informazioni sulla situazione delle strade e delle ferrovie in Francia ed al confine.

L'applicazione si chiama "Frontalieri" ed avrà la possibilità di una serie di link per messaggi, collegamenti ai gruppi Facebook e Whatsapp ed anche ad un sito dove si chiedono ‘passaggi’ in auto per andare in Francia.

Saranno presenti anche informazioni sul piano fiscale. Una bella idea, quella di Parodi e dei Frontalieri, per unire sempre più una comunità di lavoratori che, ogni giorno fa lunghi viaggi per lavorare.