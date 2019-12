Taggia: previste forti raffiche di vento, emessa un'ordinanza che vieta l'accesso ad alcune aree pubbliche del Comune

Per la serata di oggi e la giornata di domani sono previsti venti molto intensi. Per questo il Sindaco del Comune di Taggia, Mario Conio, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per vietare l’accesso ad alcune aree pubbliche del Comune.

Ecco quanto disposto:

- il divieto di accesso, dalle 19 di oggi alle 18 di giovedì, ai Parchi giochi e giardini comunali di: via O.Anfossi, lungo Argentina, via Magellano, Villa Boselli, viale delle Palme, zona pedonale della Passeggiata a Mare e pista ciclabile fluviale.

I proprietari dei mezzi (veicoli, moto e biciclette), per tutto il periodo dovranno verificare il posizionamento degli stessi procedendo alla rimozione nel caso risultassero parcheggiati nei pressi di alberi ad alto fusto o altri beni potenzialmente pericolosi se mossi dalle intemperie.

Previsto anche il divieto di accesso al cimitero comunale per la giornata di domani.