Sanremo: ecco il programma completo della Nobel Week, dal 7 al 13 dicembre i grandi nomi della cultura si danno appuntamento a Villa Nobel

Villa Nobel a Sanremo, per una settimana sarà la cornice di eventi culturali internazionali che celebrano i Premi Nobel. La splendida Villa in stile Moresco, che fu l’abitazione del famoso Scienziato e Filantropo Alfred Nobel negli ultimi anni della sua vita, ospiterà, dal 7 al 13 dicembre, una settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, in cui si svolgeranno con- gressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, con la partecipazione di vincitori del prestigioso Premio, importanti nomi internazionali della cultura e delle varie materie legate ai Premi stessi. Non solo convegni, ma anche vari eventi conviviali e un charity event finalizzato a premiare studenti meritevoli.

Durante la Nobel Week verrà anche inaugurata la mostra dei Premi Nobel donna, che si ispirerà a quella realizzata a Madrid nel 2017, che ha superato le 260.000 visite, e rievocherà la vita e le imprese delle donne che negli anni sono state insignite del prestigioso Premio Nobel per la Pace.

Un altro elemento fondamentale della Nobel Week è rappresentato dalle attività volte allo scambio culturale tra Italia Svezia, terra natale di Alfred Nobel, per rafforzare ulteriormente il legame tra i due Paesi. In quest’ottica all’inaugurazione presenzierà l’Ambasciatore Svedese a Roma, Robert Rydberg, inoltre, il 13 dicembre sarà organizzata una giornata di interscambio con la Svezia ed particolare in collaborazione con una delegazione della città svedese di Karlskoga che si concluderà con una cena per i Festeggiamenti di Santa Lucia.

Ecco il programma completo:

Sabato 7:

10.30 - 12 Taglio del nastro e presentazione della Nobel Week con la presenza dell’Ambasciatore Svedese in Italia Robert Rydberg seguita da una conferenza sulla Pace con Hélène Langevin-Joliot del Marie Curie Excellence award ed il Prof Paolo Luigi Branca dell’università Cattolica di Milano

12.30 - 14 Light lunch a buffet su invito

20.30 Charity event con cena e pesca di beneficenza - ingresso 70,00€ Raccolta fondi per la borsa di studio Nobel Week 2020

Domenica 8:

14 Apertura Nobel Cafè

15 - 18 Thé con Nobel “Alfred ed i misteri della Villa” con A.G. Manzoni e M. Macchi ingresso a pagamento 15 € con bevanda & petit four inclusi

Lunedì 9:

8.30 - 19 Open day scuole locali Giornata dedicata alle scuole elementari del territorio con laboratori didattici Nobel & Kids e giochi a premio

Martedì 10:

10 - 12 Conferenza e tavola rotonda sulla Pace con Ouided Bouchamaoui premio Nobel per la Pace 2015 con il quartetto tunisino e Hélène Langevin-Joliot Presidente della giuria che assegna il Marie Curie Excellence award

12 - 16 Collegamento in diretta da Oslo della cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace, con una tavola rotonda con il Dott. Vincenzo Palmero CRI Italiana, il Prof. Omar Abdulcadir University of Peace Svizzera e la Dott.ssa Stefania Baldini Segretario generale del IIHL

16.30 - 18 Collegamento in diretta da Stoccolma della cerimonia di consegna dei Premi Nobel per la Pace

20.30 Cena di Gala dress code maschile abito scuro e femminile abito lungo - ingresso 120,00€

Mercoledì 11:

9 - 12.30 Conferenza “Le novità della scienza per un futuro sostenibile”

a cura del Direttore del Centro Studi Alfred Nobel's Friends Gianfranco Trapani, con Francesco Alberti, Presidente Ordine Medici Provincia di Imperia, Elena Lanteri Cravet Presidente Associazione Italiana Donne Medico, Stefania De Montis, Direttore S.S.D. Nutrizione Ospedaliera, Territoriale e DCA ASL 1 Imperiese, Franco Veglio Università di Torino, Grancarlo Cravotto Università Torino, Enrico Pira Università di Torino, e Paolo Durando Università di Genova, Enrico Bertino Università Torino, Vassilios Fanos Università Cagliari, Etta Finocchiaro Città della Salute e della Scienza di Torino, Rosita Gabbianelli Università di Camerino

15 - 18 Tavola rotonda “Sviluppo sostenibile del territorio tra economia e benessere” Confronto e proposte tra le realtà imprenditoriali del territorio e le università a cura del Direttore del Direttore del Centro Studi Alfred Nobel's Friends Gianfranco Trapani con l’assessore al turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, Roberta Milano Università Cattolica di Milano, Barbara Amerio Presidente Confindustria Imperia, Guido F. Amoretti Università degli Studi Di Genova, Spphie Puodou Università Degli Studi Di Nizza, Giuliano Maglio Parco Naturale Regionale Delle Alpi Liguri, Federico Marenco Parco Naturale Regionale Delle Alpi Liguri, Guendalina Graffigna Università Cattolica Del Sacro Cuore Milano, Paolo Coppola Energy Rate società etica per Energia e futuro, Luigi Terni Area manager Liguria Azimut Capital Management, Marco Sarlo general manager del Royal Hotel Sanremo, Marco Veglio – Andrea Guzzo AMG srl We4guest Startup, Beatrice Buronzo Fooderapy Startup

Giovedì 12:

9 - 11 Incontro con gli allievi delle scuole medie superiori

“Idee e proposte dei giovani per lo sviluppo del territorio ed uno stile di vita sostenibile” a cura del Direttore del Centro Studi Alfred Nobel's Friends Gianfranco Trapani, Guendalina Graffigna Professore Ordinario, Direttore di Engage Minds HUB - Consumer & Health Research Center Univer- sità Cattolica del Sacro Cuore, Stefania De Montis Responsabile del servizio Nutrizione territoriale e Centro per i Disturbi Alimentari dell’Asl1, Sergio Tron Cosigliere Nazionale e Responsabile Liguria Slow Food, Roberta Glorio Regione Liguria Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro Responsabile Sistema Prodotto e Marketing Territoriale – Ufficio di Imperia, Daniela Meloni SinisTable Proge manager e Limolo Activities ASD, Alessandra Coscia Responsabile S.S. di Terapia Intensiva Neonatale presso S.C.D.U. di Neonatologia Città della Salute e della Scienza diTorino. Segretario della Sezione Piemonte della Società Italiana di Neonatologia

11 - 11.30 Presentazione del “Quaderno vaccino HPV informazioni sulla vaccinazione” di Paolo Meloni, Antonio Amato e Spartaco Fragomeni

11.30 - 13.30 Interventi programmati dei giovani allievi

Venerdì 13:

11 - 13 Tavola rotonda dedicata all’interscambio culturale Italia - Svezia con il Sindaco di Karlskoga Sig. Tony Ring

19 Festeggiamenti di Santa Lucia con il tradizionale corteo di Santa Lucia e Glögg a seguire una speciale cena italo/svedese, sapientemente preparata a quattro mani da uno chef svedese ed uno locale al costo di 70 €