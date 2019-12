Ventimiglia: uomo perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo a largo Torino, trasportato in ospedale

Incidente stradale, questa notte poco prima delle 3 nella zona di largo Torino a Ventimiglia. Un’auto, condotta da un uomo, è finita fuoristrada finendo contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della città di confine che hanno estratto l’uomo dall’auto e l’hanno consegnato alle cure del 118. L’uomo, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.

I Carabinieri hanno svolto i rilievi del caso, per capire con precisione la dinamica dell’incidente.