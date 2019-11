Arma di Taggia: mareggiata e torrente Argentina in piena, darsena ancora invasa dai legni

Ancora una volta la mareggiata e l'ingrossamento del torrente Argentina hanno lasciato il segno anche all'interno della darsena di Arma di Taggia. Le barche ormeggiate dal porticciolo sono state nuovamente accerchiate dai legni portati a valle dal corso d'acqua e spinti all'interno dalla forza del mare.



Legni ed alghe hanno invaso anche il piazzale dei diving e della guardia costiera, oltre ad accumularsi nell'area che in estate ospita la spiaggia per cani. Una situazione di disagio purtroppo nota per i numerosi proprietari di barche e frequentatori della darsena.