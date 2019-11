Sanremo: venerdì prossimo alla Federazione Operaia la presentazione del libro di Monica Lanfranco

Continua la rassegna ‘Storia storie: memoria, contemporaneità e territori’, promossa dalla Cgil di Imperia e dalle Sezioni ANPI di Sanremo ‘Giancristiano Pesavento’ e della Camera del Lavoro ‘Fischia il Vento’, curata da Daniela Cassini e Loretta Marchi.

Il nuovo appuntamento di estrema attualità ed importanza sarà venerdì alla Federazione Operaia Sanremese di via Corradi. La giornalista e scrittrice Monica Lanfranco presenterà il suo ultimo libro ‘Crescere uomini, le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo’, pubblicato da Edizioni Centro Studi Erickson. In occasione della prossima giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in collaborazione con il Centro Iniziativa Donne di Sanremo. La presentazione sarà arricchita dalle letture dal libro a cura di Franco La Sacra del Teatro dell'Albero.

Monica Lanfranco, proseguendo un lavoro iniziato da anni, ha provato a delineare un quadro generale dell'approccio al mondo femminile dei nativi digitali di sesso maschile intervistando 1500 studenti tra i 16 e i 19 anni.

Adolescenza e sessualità: una combinazione difficile. Attualmente i ragazzi tra i 16 ed i 19 anni, in assenza di indicazioni da parte degli adulti, parlano di internet come della principale fonte di iniziazione alla sessualità e spesso confondono il concetto di virilità con quello di violenza. La violenza contro le donne è solo la punta dell'iceberg alla base del quale c'è una distorta percezione dei rapporti fra i generi. Per questo indagare cosa c'è dentro la testa degli uomini e dei ragazzi prima che si giunga alla violenza è l'unica strada per prevenirla.

Un intervento per conoscere e comprendere come i giovani uomini di oggi vivono la sessualità e la virilità, allargando la riflessione ai temi dell'educazione e della scuola, della famiglia, della comunicazione, della cultura.