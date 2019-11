Viabilità tra Liguria e Piemonte: domattina nuova chiusura per un'ora sul Tenda per 'disgaggio' valanghe

Ancora problemi per chi si sposta tra la Liguria ed il Piemonte attraverso la Statale 20 del Colle di Tenda. Dopo la chiusura di ieri, dettata dalla fitta nevicata andata avanti per tutta la notte ed il ritardo nella riapertura di questa mattina, ora arriva una nuova chiusura.

Per fortuna durerà solo per un’ora ed in un momento di traffico non particolarmente intenso. Il Colle di Tenda, infatti, sarà chiuso domani mattina dalle 7.30 alle 8.30 per consentire il disaggio di alcune possibili valanghe sul lato francese.

Sicuramente una precauzione molto importante per la sicurezza degli automobilisti in transito, su una strada che ha già i suoi problemi gravi tutto l’anno e che, nel periodo invernale si acuiscono ulteriormente a causa del maltempo e, soprattutto, delle nevicate. Tra l’altro, dopo una parziale tregua, le precipitazioni potrebbero tornare nelle prossime ore.