All'Istituto Comprensivo Sanremo-Ponente, si è conclusa l'attività di continuità

Si è conclusa con ottimi risultati l'attività di continuità svolta tra le classi seconde della scuola secondaria di primo grado Nobel e le classi quinte della scuola primaria Asquasciati, appartenenti all'Istituto Comprensivo Sanremo-Ponente.



L'attività, che ha visto coinvolti più di cento alunni, è iniziata con la visione del film 'Mio fratello rincorre i dinosauri' tratto dal libro omonimo di Giacomo Mazzariol. Gli alunni sono stati accompagnati dagli insegnanti al cinema Centrale di Sanremo e, oltre alla visione del film, hanno condiviso anche l'incontro e la passeggiata, che dal quartiere Foce li ha portati fino al centro della città. Gli insegnanti hanno predisposto l'attività tramite appositi incontri preparatori e di condivisione di finalità e obiettivi, nell'ambito di uno dei pilastri portanti del nostro Istituto: la collaborazione attiva tra i vari ordini di scuola, che apporta stimoli e una visione più aperta dell'utilizzo della didattica per competenze, in linea con le Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione. In seconda battuta, si sono effettuati tre incontri, nei quali i ragazzi hanno attuato un laboratorio artistico sulla tecnica del Caviardage: dalla lettura della prima pagina del romanzo, hanno creato insieme un sottotesto, evidenziando le parole che emotivamente li hanno colpiti di più e decorando con varie tecniche artistiche la stessa pagina.



È emerso un lavoro di collaborazione e multidisciplinarità, attraverso il quale i ragazzi hanno estrapolato la loro partecipazione, l'entusiasmo e la voglia emotiva. Il prodotto visivo di questa attività sarà esposto nei due plessi di Via Panizzi nella seconda settimana di dicembre, quando si svolgeranno gli incontri di Scuola Aperta-Open Day dei due ordini scolastici, realizzati per la presentazione dell'Istituto ai nuovi iscritti".