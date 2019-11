Ventimiglia: non si fermano i servizi di controllo del territorio, la Polizia denuncia altre 6 persone

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno denunciato a piede libero sei persone, tra cui due italiani e quattro stranieri, nell’ambito di un vasto servizio di controllo, predisposto dal Questore di Imperia.

Un giovane libico di 22 anni, con regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato per ritenuto responsabile di minacce con coltello e porto abusivo di armi. Straniera anche la vittima, un egiziano di 40 anni che dopo un acceso diverbio in piena notte nel quartiere delle Gianchette, è stato minacciato con l’arma.

Due egiziani di 20 anni, invece, sono stati denunciati perché responsabili di una rapina aggravata in concorso. La segnalazione alla Procura della Repubblica è scattata al termine dell’indagine avviata dopo la denuncia della vittima, un 41enne marocchino, che aveva chiesto l’aiuto della Polizia dopo essere stato rapinato, alcuni giorni prima, del proprio smartphone.

Ieri ha trovato conclusione anche un’altra indagine partita dalla denuncia di due pakistani, che avevano consegnato circa 500 euro ad uno straniero (di circa 30 anni) che aveva assicurato loro di portarli oltre confine ma che, dopo avere intascato il denaro, si è dato alla fuga. Gli lo hanno rintracciato e denunciato (è un tunisino di 28 anni) per per truffa e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Un ventimigliese di 60 anni è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni dopo essere stato trovato in possesso di quasi 2 kg di pallini in piombo e di due cartucce a salve calibro 7.65 nascoste nella sua abitazione.

Un 35enne, residente nella città di confine, è incappato invece in uno dei tanti controlli eseguiti all’interno dei giardini comunali del centro città. I poliziotti hanno verificato che l’uomo, un noto pluripregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale, non aveva rispettato le prescrizioni obbligatorie della misura restrittiva e pertanto veniva denunciato per la violazione degli obblighi imposti dalla legge.