Sanremo: cane gravemente ferito dall'aggressione di un altro cane ai giardini Regina Elena (Foto)

Grande spavento questo pomeriggio ai giardini Regina Elena, nel centro storico di Sanremo. Un cane di piccola taglia è stato violentemente aggredito da un altro cane, più grosso e feroce, e ha rischiato seriamente di riportare conseguenze irreparabili.

“Avevo già descritto situazione incresciose a causa di cani di grande taglia che sono detenuti da persone non proprio raccomandabili che vivono nella Pigna - ci scrive la nostra lettrice Cinzia, padrona del piccolo cane gravemente ferito - una volta abbiamo salvato il mio cane, oggi invece ha riportato ferite multiple e per poco non ci lascia la pelle”.

A seguito dell'aggressione sono stati chiamati in causa Asl, Polizia Municipale e Polizia. Ora si spera che possa arrivare qualche risposta dalle immagini di videosorveglianza installate in zona. Domani la donna presenterà un esposto.