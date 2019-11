"Imperia: l'addio a San Giovanni di don Dario accompagnato dalle polemiche dei parrocchiani "Spostato come una pedina degli scacchi"

L'addio alla parrocchia di San Giovanni da parte del vicario, don Dario Ottonello, avverrà ufficialmente tra qualche giorno, ma ieri è stata celebrata l'ultima messa domenicale che ha visto la presenza del parroco diretto verso la parrocchia di Sant'Ambrogio ad Alassio, dove prenderà il posto di don Marcello Fassi, in arrivo proprio a San Giovanni.

L'incarico di don Ottonello è durato due anni, non molti ma sufficienti per lasciare un bel ricordo nella parrocchia onegliese. Alcuni fedeli hanno infatti criticato la scelta del vescovo, Guglielmo Borghetti che ha disposto l'avvicendamento.

"Come nel gioco a scacchi. Il trasferimento di Don Dario è una ferita nei fedeli cattolici onegliesi che non meritavano - ci scrivono alcuni parrocchiani -. La nostra è una delle più grandi e importanti comunità della Diocesi e desidera avere preti teologicamente preparati, seri, onesti come Don Dario. Se c'era qualche problema lo si doveva risolvere non certo in questo modo. Don Dario va al posto di un viceparroco che vi era stato insediato solo un anno fa e che adesso viene spostato al posto di Don Dario, come fossero pedine di una enorme 'Dama' o di giganteschi Scacchi. Ma Dama e Scacchi sono un gioco, invece viceparroci e fedeli cattolici sono una realtà da tutelare e salvaguardare. Che il Signore ci assista tutti".

Lo stesso don Dario, alcuni giorni fa parlava sui sociale del suo trasferimento, commentando che "A volte è difficile e complicato capire le scelte che vengono compiute".

Raggiunto da Imperia News, il parroco ha tuttavia minimizzato la vicenda, chiarendo che si sia trattato di un normale avvicendamento: "Non c'è nulla da dire in particolare. Rientra in uno spostamento nella normale vita della comunità diocesana. Noi vicari parrocchiali sappiamo che siamo a disposizione del Vescovo (come del resto tutti i preti) per la Diocesi, e sappiamo che giustamente il nostro Pastore vuole farci fare un'esperienza larga della nostra Diocesi, conoscendo le varie realtà di questa. Comunque è un normalissimo avvicendamento come altri ce ne sono stati negli scorsi anni in Diocesi".

"Saluto tutti i parrocchiani di san Giovanni - continua - come ho detto stamattina (ieri per chi legge, ndr). Resteranno per sempre nel mio cuore e nelle mie preghiere e gli ho chiesto di ricordarmi nelle loro. Sono certamente dispiaciuto di lasciare la Parrocchia perché mi sono trovato benissimo ma sono certo che mi troverò altrettanto bene nella nuova comunità in cui sono stato inviato che è sant'Ambrogio in Alassio".

Lo stesso Vescovo ci conferma che l'avvicendamento rientra nelle normali attività della diocesi: "Non c'è niente di particolare in merito a questa vicenda. Se i parrocchiani sono dispiaciuti vuol dire che don Dario ha lasciato un bel ricordo a San Giovanni, e questo è positivo".