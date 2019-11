Bordighera: perde il controllo dell'auto in Arziglia, cinque feriti di cui due portati in ospedale

Grave incidente stradale, questa mattina poco dopo le 5.30 a Bordighera in località Arziglia. Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri che hanno rilevato il sinistro, un'auto è finita fuori strada per il probabile colpo di sonno di uno dei due conducenti.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Rossa che hanno portato in ospedale due feriti. Ad avere la peggio una ragazza giovane, portata al nosocomio di Sanremo in codice rosso di massima gravità. Dopo i primi controlli la ragazza fortunatamente non ha riportato gravissime ferite ed è cosciente.

Verrà comunque tenuta in osservazione per i controlli del caso. Sull'auto viaggiavano 5 giovani.