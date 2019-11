Sanremo: scontro frontale tra due scooter in via Duca degli Abruzzi, feriti non gravi portati in ospedale (Foto)

Scontro tra due scooter, un Piaggio Liberty ed uno Scarabeo, oggi pomeriggio poco prima delle 15.30 in via Duca degli Abruzzi a Sanremo.

Secondo una prima ricostruzione fatta da alcuni testimoni, i due centauri (un anziano ed un uomo di 50 anni) si sono scontrati frontalmente. La dinamica è in via d’accertamento da parte della Polizia Locale matuziana.



Inizialmente le condizioni dei due sembravano decisamente più gravi ma, per fortuna, successivamente entrambi sono parsi coscienti e senza gravi ferite. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Sanremo Soccorso e della Croce Rossa.

Il traffico è stato bloccato nella via per consentire i soccorsi. I due feriti sono stati portati in ospedale per accertamenti. Rimangono da comprendere le cause del sinistro. Sono state molte le persone a sottolineare come in questa via i mezzi procedano spesso a velocità sostenuta.