Imperia: mamma scende dall'auto e il mezzo si chiude con le chiavi e la figlia dentro, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina poco dopo mezzogiorno, in un parcheggio di via Parini ad Imperia. Una donna, scendendo dall’auto ha dimenticato le chiavi nel mezzo, dove è rimasta la figlioletta di circa un mese.

Ha dato subito l’allarme ed i pompieri sono prontamente intervenuti aprendo l’auto e riconsegnando la bimba alla giovane mamma. La donna era molto scossa ma, sia lei che la bimba stanno bene.

I Vigili del Fuoco imperiesi sono anche intervenuti questa mattina in via Fanny Roncati Carli, per un furgone di grosse dimensioni che era rimasto incastrato durante una manovra. Intervento anche sul Monte Grande per un’auto finita sotto strada. Fortunatamente in entrambi i casi non si sono registrati feriti.