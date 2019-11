Sanremo: il 'pilastro' di Bettinelli in via Corradi, ecco Nonno Giacomo con gli auguri della nipote Giulia

Chi non ha mai comprato un paio di scarpe da "Bettinelli"? Nonno Giacomo ne é la pietra miliare: ha vestito i piedi di due generazioni e a 80 anni non ha ancora smesso di inginocchiarsi per provare le scarpe a tutti, anche a bambini e giovani. Non é per niente facile, ma é la sua vita.

Gli auguri a Nonno Giacomo sono stati fatti oggi dalla nipote, Giulia Chiuso, come sempre in questi casi sui social network. Nonno Giacomo apre il negozio alle 9, ma alle 7.30 é già dentro: il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Nonno Giacomo é per tutti "Giacomino", che ha sempre un sorriso per ogni cliente, una moneta per chi ha bisogno e un consiglio da dispensare, mettendo sempre i bisogni della sua famiglia davanti ai propri.

“Tanti auguri nonno Giacomo – scrive la nipote - per 80 anni non hai fatto altro che il bene di tante, tante persone: nessuno ha mai speso una parola cattiva su di te, perché tu sei il bene. É un onore essere tua nipote! Ti ho sempre visto come un supereroe che ha una soluzione a ogni problema: la maggior parte di chi compie 80 anni diventa bisognoso di cure e attenzioni da parte dei familiari, e invece sei ancora tu che ti prendi cura di noi”.