Sanremo: l'Urp fa intervenire gli operai in pochi giorni per una buca in via Volta, i ringraziamenti di un lettore

Un nostro lettore, Rinaldo Sartore, ci ha scritto per ringraziare l'ufficio Viabilità e l'URP del comune di Sanremo:

“In particolar modo il Sig. Luigi Zoccarato, per la solerzia dimostrata nel rispondere in giornata ad una mia segnalazione e nel ripianare la buca segnalata dopo pochi giorni. Con una mail avevo segnalato all'Ufficio Viabilità che nel vicolo tra via Volta e via Val del ponte, lato levante dell'edificio scuole Volta, vi erano una crepa e una buca. Quest'ultima era molto insidiosa in quanto ci poteva entrare e restare incastrato il piede di un bambino (era capitato la stessa mattina a mia nipote”.